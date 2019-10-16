За прошедший год португалец заработал на рекламных постах 44,1 миллиона долларов. На втором месте в списке оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси, но его заработок в два раза меньше — 21,2 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.

Роналду в два раза обошёл Месси по заработку в Instagram

Спорт день за днем

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Происшествия Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.

Наука За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира? 29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Армия и оружие Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.

Общество Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.

Культура В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.

Общество Силовики готовятся захватить скандальный тубдиспансер в Зауралье В пригороде Кургана филиал тубдиспансера в поселке Чернавский, против закрытия которого выступает персонал и пациенты, готовятся захватить силовики.

Происшествия В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".

Футбол Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.

Политика Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».

Общество Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Кети Топурия влюбилась в дипломата Льва Деньгова с первого взгляда Звезда заверила, что знакомство со Львом было во многом очень знаковым. Кети называет это «любовью с первого взгляда».

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.

Общество Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

Политика В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Армия и оружие Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.