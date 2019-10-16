Футбол
Life.ruРоналду в два раза обошёл Месси по заработку в Instagram
За прошедший год португалец заработал на рекламных постах 44,1 миллиона долларов. На втором месте в списке оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси, но его заработок в два раза меньше — 21,2 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.
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Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»
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