Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча. В принципиальном матче против "Милана" 34-летний игрок был заменен на 54-ой минуте.
Читать в источнике
Комментировать2
Маурицио Сарри
Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерЧемпионат вчера в 20:53

Подробнее о событии

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»

Евро-футбол.ру00:38

Капелло — о Роналду: «Нужно оставаться чемпионом, даже когда уходишь с поля»

Sport24.ru01:59

Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку

Sport.ruвчера в 16:59

Роналду покинул стадион до завершения матча с «Миланом»

Спорт-Экспресс00:55

Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Миланом»

Чемпионатвчера в 20:53

Сарри о Роналду: «Проблемы с коленом у него на протяжении месяца. Повреждены коллатеральные связки»

Sports.ruвчера в 22:08

Сарри: «Мы должны благодарить Роналду – он проявил самоотверженность, чтобы сыграть с „Миланом“»

Бомбардир.ру00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Происшествия

Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве

Rusvesna.su 00:57
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Lenta.ru 01:40
Политика

Экс-президент Боливии сообщил о попытках арестовать его

Экс-президент Боливии Эво Моралес в Твиттере написал, что сотрудник полиции публично заявил, что ему поручено исполнить то, что написано в незаконном ордере на арест.
The Moscow Post 01:01
Происшествия

Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

Российская газета 01:39
Армия и оружие

Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны

Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
RT на русском 00:57
Шоу-бизнес

Андрей Разин заявил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк

Продюсер Андрей Разин объявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится лучше.
Вечерняя Москва 09 ноября в 18:55
Политика

Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Вильфанд объяснил частые погодные аномалии зимой

Зимой происходит практически вдвое больше погодных аномалий, чем летом, из-за того, что солнце не может компенсировать влияние холодных масс.
Известия 01:54
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Футбол

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe.
Sport24.ru 01:24
Кино

«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

Мойка78 вчера в 17:20
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Происшествия

В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 00:24
Политика

Депутат бундестага заявил о российском Крыме

Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество

В России предложили создать единого регулятора табачного рынка

Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
Космос

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 07 ноября в 19:01
Гаджеты

Стали известны лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Эксперты назвали смартфоны и другие лучшие товары на распродаже AliExpress, начавшейся на сайте в 11:00 11 ноября, сообщает «Ридус».
UfacityNews.ru 01:07
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»

LiveSport.ru вчера в 13:27
Происшествия

Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге

РИА Новости 01:23
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Космос

Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

REGNUM 09 ноября в 13:20
Авто

Продажи китайских автомобилей выросли в РФ

По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Армия и оружие

Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник".
РИА Новости 00:04
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное