«Ювентус» на своем поле примет «Атлетико» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Роналду выйдет в старте «Ювентуса» на матч с «Атлетико»

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