Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВРоналду выйдет в старте «Ювентуса» на матч с «Атлетико»

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Перерыв
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
«Ювентус» на своем поле примет «Атлетико» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
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