Спортсмен отмечает, что свои мечты, какие бы они не были, нужно воплощать в реальность с особой компанией. Ранее знаменитость выкладывала другое фото с отдыха, на котором Роналду также находился вместе с супругой и детьми.

Роналду выложил фото со своего отдыха на яхте

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