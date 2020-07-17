Общество
ИнфоСМИРоналду выложил фото со своего отдыха на яхте
Спортсмен отмечает, что свои мечты, какие бы они не были, нужно воплощать в реальность с особой компанией. Ранее знаменитость выкладывала другое фото с отдыха, на котором Роналду также находился вместе с супругой и детьми.
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Роналду выложил фото с Джорджиной на яхте: «Всегда осуществляйте мечты в особенной компании»
Sports.ru17 июля в 14:47
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