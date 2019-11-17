Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola. В двух последних матчах чемпионата Италии Сарри принял решение заменить форварда, что вызвало его недовольство.
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