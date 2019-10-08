Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду высказался об игре за национальную команду

Португалия — Люксембург
11 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Жозе Алваладе»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях от выступления за национальную команду, передает Sportbox. Роналду вызван в сборную, которая в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сыграет с с Люксембургом и Украиной (11 и 14 октября).
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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