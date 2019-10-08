Футбол
Газета.RuРоналду высказался об игре за национальную команду
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Жозе Алваладе»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях от выступления за национальную команду, передает Sportbox. Роналду вызван в сборную, которая в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сыграет с с Люксембургом и Украиной (11 и 14 октября).
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Роналду: «Всегда рад вернуться на родину, чтобы представлять сборную Португалии»
Sport24.ruвчера в 09:52
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