Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях от выступления за национальную команду, передает Sportbox. Роналду вызван в сборную, которая в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сыграет с с Люксембургом и Украиной (11 и 14 октября).

Роналду высказался об игре за национальную команду

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