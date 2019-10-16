Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРоналду за год заработал в Инстаграме вдвое больше Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси за последние 12 месяцев опубликовал 36 рекламных постов, заработав на них 35,3 млн долларов. Ранее мы сообщали, что Роналду станцевал в рекламном ролике.
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Названа стоимость одного поста в Instagram Роналду

Lenta.ru06:23

За год Роналду заработал 72 миллиона на рекламе в инстаграме. У Месси вдвое меньше

Sport24.ru06:04

Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»

Чемпионат05:14

Роналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси

Газета.Ru05:23

Роналду за год заработал на рекламе в Instagram в два раза больше, чем Месси

Спорт-Экспресс05:22

Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»

Спорт день за днем05:28

Роналду за последние 12 месяцев заработал в Instagram вдвое больше Месси

Sportbox.RUвчера в 22:39
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
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Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

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В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
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