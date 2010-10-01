Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота сборной Люксембурга в матче отборочного раунда Евро-2020 (2:0). Это его 11-й гол в 7 матчах квалификации Евро-2020.

Роналду забил 11-й гол в отборе к Евро-2020, догнав Кейна и Захави

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Наука Новое устройство создает 3D-карты за несколько минут Появилось устройство, которое отслеживает все движения работника Систему уже протестировала авиация США, которая пролетела над фортом Кемпбелл в Кентукки и нанесла на карту имитацию города, используемую для проведения учений.

Наука На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.

Наука Спасибо за рыбу! В легендах народов Океании дельфины могут менять облик, превращаться в людей и зачинать детей с земными женщинами.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Экономика Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году.