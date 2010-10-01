Футбол
Sports.ruРоналду забил 11-й гол в отборе к Евро-2020, догнав Кейна и Захави
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота сборной Люксембурга в матче отборочного раунда Евро-2020 (2:0). Это его 11-й гол в 7 матчах квалификации Евро-2020.
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Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
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Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
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В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
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В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
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Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.