Футбол

Sports.ruSports.ruРоналду забил 11-й гол в отборе к Евро-2020, догнав Кейна и Захави

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота сборной Люксембурга в матче отборочного раунда Евро-2020 (2:0). Это его 11-й гол в 7 матчах квалификации Евро-2020.
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