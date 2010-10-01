Футбол

Sports.ruSports.ruРоналду забил 11-й гол в отборе к Евро-2020, догнав Кейна и Захави

Сербия — Украина
2 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
8′
Николай Матвиенко
Душан Тадич
9′
32′
Роман Яремчук
Неманья Радонич
34′
Александар Митрович
56′
Адем Ляйич
Мият Гачинович
69′
Неманя Максимович
Лука Миливоевич
76′
77′
Виктор Коваленко
Владимир Шепелев
77′
Виктор Цыганков
Артем Беседин
Неманья Радонич
Сергей Милинкович-Савич
82′
Александар Коларов
84′
88′
Руслан Малиновский
Евгений Шахов
90′+3′
Артем Беседин
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота сборной Люксембурга в матче отборочного раунда Евро-2020 (2:0). Это его 11-й гол в 7 матчах квалификации Евро-2020.
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