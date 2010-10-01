Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота сборной Люксембурга в матче отборочного раунда Евро-2020 (2:0). Это его 11-й гол в 7 матчах квалификации Евро-2020.

Роналду забил 11-й гол в отборе к Евро-2020, догнав Кейна и Захави

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