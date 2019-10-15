Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Украиной. Этот мяч стал для форварда 700-м в карьере.

Наука Ученые выяснили, чем фастфуд опасен для мужчин Гамбургеры, картофель фри и многие другие блюда фастфуда могут негативно влиять на работу внутренних органов, уменьшению выработки тестостерона, и снижению детородной функции.

Армия и оружие Военные США покинули две базы в Сирии Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населённого пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком, — говорится в сообщении.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Общество В Рязанской области вместо НТВ показали порно В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.

Происшествия В Самаре на территории школы умер 13-летний мальчик В Промышленном районе Самары произошло ЧП. В понедельник, 14 октября, на территории школы умер 13-летний мальчик.

Происшествия Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца Супружеская пара из Индии обнаружила на кладбище закопанного в глиняном горшке живого младенца.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.

Финансы Курс доллара опустился до 64,29 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.

Происшествия В Новосибирске таксист выкинул женщину с двухлетним ребенком из машины В отношении таксиста, который выкинул мать с двухлетним ребенком из салона авто полиция Новосибирска возбудила административное дело о побоях.

Шоу-бизнес Дочери Любови Успенской требуется еще одна операция после аварии Любовь Успенская, обеспокоенная самочувствием дочери после случившейся в 2018 году дорожной аварии, рассказала, что Татьяне потребуется еще одна операция.

Политика Россия подтвердила переговоры Дамаска и курдов на базе в Хмеймиме Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что представители официального Дамаска и курдов провели переговоры на российской базе в Хмеймиме.

Происшествия В Орске нашли расчлененное тело женщины Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).

Общество Канал инвесторов в криптовалюту Дурова приостановил работу Telegram-канал TON Board для инвесторов в токены Gram временно прекратил работу после обращения Комиссии по ценным бумагам США в суд с иском об остановке выпуска криптовалюты Павла Дурова.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без госномеров Российские водители не смогут ездить на новых автомобилях без госномеров.

Политика Русский борщ признали орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Футбол Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.