Через минуту 11-метровый удар успешно реализовал нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Этот гол стал 700-м в карьере форварда туринского «Ювентуса».

Общество Началась последняя волна отключения аналогового вещания в РФ Заключительный, четвертый, этап перехода на цифровое вещание федеральных каналов, в рамках которого "аналог" будет отключен в 21 регионе России, пройдет в РФ в понедельник.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Авто Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате обстрелов с сирийской территории за пять дней погибли 18 мирных жителей и 147 были ранены, передает агентство Anadolu.

Экономика Депутаты обесценили акции «Яндекса» В конце прошлой недели депутаты Госдумы РФ предложили ограничить долю иностранного капитала в «значимых» интернет-ресурсах, что привело к снижению стоимости акций компании «Яндекс» до 2 209 рублей за штуку.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Экономика Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.

Армия и оружие Трамп заявил, что вывел войска из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

Футбол Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака» Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.