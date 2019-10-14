Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоналду забил 700-й гол в карьере

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Через минуту 11-метровый удар успешно реализовал нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Этот гол стал 700-м в карьере форварда туринского «Ювентуса».
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