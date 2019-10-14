Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемРоналду забил 700-й гол в своей карьере

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Украины в отборочном раунде Евро-2020 (1:2).
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Роналду забил 700-й гол в карьере

Известия18:36

Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере

Спорт-Экспресс17:00

700 голов Роналду: 444 правой ногой, 95 – за сборную, 1 – в пурпурной форме

Sports.ru18:18

Роналду забил 700-й гол в карьере

Sport24.ru16:22

Роналду забил 700-й гол в карьере

Чемпионат16:22

Роналду забил 700-й гол в карьере

Sportbox.RU16:17

Роналду забил 700-й гол в карьере

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