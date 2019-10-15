Футбол
Спорт день за днемРоналду забил 700-й гол в своей карьере
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Украины в отборочном раунде Евро-2020 (1:2).
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Девушка Роналду сравнила форварда с Джеймсом Бондом, поздравив его с 700-м голом
Чемпионатвчера в 06:52
Девушка Роналду изобразила его в образе Джеймса Бонда и поздравила с 700-м голом
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил западные страны в двуличии
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в двуличии в связи с их критикой турецкой операции в Сирии, назвав Рабочую партию Курдистана (РПК) и запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ* "проектами" недругов Турции.
РИА Новости 06:47
Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
LiveSport.ru 08:59
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 вчера в 11:07
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Наука
Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова
В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Машины и Механизмы 03:45
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 14 октября в 06:54
Гаджеты
Microsoft объявила дату окончательную дату смерти Windows Phone
Стоит отметить, что 10 декабря 2019 года Microsoft прекратит поддержку и Windows 10 Mobile, однако доступ к магазину приложений будет ещё некоторое время открыт.
MobiDevices 09:13
Экономика
Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса
Сегодня на заседании комитета по экономической политике Саратовской облдумы министр экономического развития региона Юлия Швакова рассказала о поддержке объектов малого и среднего бизнеса.В 2018 г. на реализацию мер господдержки было направлено 99,2 млн руб.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:29
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Уралинформбюро 06:55
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт 14 октября в 07:59
Космос
Relativity Space планирует печатать ракеты сразу на Марсе
Основная задача Relativity Space – автоматизировать и удешевить производство ракет.
Хайтек+ 03:09
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Происшествия
Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству
Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices 07:54
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Общество
Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
News.ru 05:33
Политика
Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
News.ru 09:18
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами
Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.
ТАСС 06:33
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12