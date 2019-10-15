Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Украины в отборочном раунде Евро-2020 (1:2).

Армия и оружие Эрдоган обвинил западные страны в двуличии Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в двуличии в связи с их критикой турецкой операции в Сирии, назвав Рабочую партию Курдистана (РПК) и запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ* "проектами" недругов Турции.

Футбол Месси вручили шестую «Золотую бутсу» Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.

Наука Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.

Политика Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Наука Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Политика В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Гаджеты Microsoft объявила дату окончательную дату смерти Windows Phone Стоит отметить, что 10 декабря 2019 года Microsoft прекратит поддержку и Windows 10 Mobile, однако доступ к магазину приложений будет ещё некоторое время открыт.

Экономика Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса Сегодня на заседании комитета по экономической политике Саратовской облдумы министр экономического развития региона Юлия Швакова рассказала о поддержке объектов малого и среднего бизнеса.В 2018 г. на реализацию мер господдержки было направлено 99,2 млн руб.

Общество Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.

Политика Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

Космос Relativity Space планирует печатать ракеты сразу на Марсе Основная задача Relativity Space – автоматизировать и удешевить производство ракет.

Политика МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.

Происшествия Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Общество Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.

Политика Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.