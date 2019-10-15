Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемРоналду забил 700-й гол в своей карьере

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Украины в отборочном раунде Евро-2020 (1:2).
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Статистики выяснили, кому и в какой день недели Роналду забивает чаще всего

Sport24.ruвчера в 06:34

Девушка Роналду оригинально поздравила португальца с 700-м голом в карьере

Матч ТВвчера в 05:58

Девушка Роналду сравнила форварда с Джеймсом Бондом, поздравив его с 700-м голом

Чемпионатвчера в 06:52

Девушка Роналду изобразила его в образе Джеймса Бонда и поздравила с 700-м голом

Спорт-Экспрессвчера в 06:56

У Роналду уже 700 голов, но он лишь шестой в списке лучших

Sportbox.RU01:00

Забивший 700 голов в карьере Роналду заявил, что рекорды сами его находят

РИА Новостивчера в 03:45

Роналду установил очередное историческое достижение

Газета.Ruвчера в 00:00
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Эрдоган обвинил западные страны в двуличии

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LiveSport.ru 08:59
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
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В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
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Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
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Microsoft объявила дату окончательную дату смерти Windows Phone

Стоит отметить, что 10 декабря 2019 года Microsoft прекратит поддержку и Windows 10 Mobile, однако доступ к магазину приложений будет ещё некоторое время открыт.
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Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса

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Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
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Relativity Space планирует печатать ракеты сразу на Марсе

Основная задача Relativity Space – автоматизировать и удешевить производство ракет.
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МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
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Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
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Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
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Общество

Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
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Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

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Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
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