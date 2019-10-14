Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Украины в отборочном раунде Евро-2020 (1:2).

Роналду забил 700-й гол в своей карьере

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