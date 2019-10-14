Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемРоналду забил 700-й гол в своей карьере

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Украины в отборочном раунде Евро-2020 (1:2).
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Роналду забил 700-й гол в карьере

Известия18:36

Роналду забил 700-й гол в карьере

Газета.Ru18:21

Роналду забил 700-й гол в карьере

Sportbox.RU16:17

Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере

Спорт-Экспресс17:00

Роналду забил 700-й гол в карьере

Sport24.ru16:22

Роналду забил 700-й гол в карьере

Чемпионат16:22

700 голов Роналду: 444 правой ногой, 95 – за сборную, 1 – в пурпурной форме

Sports.ru18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Происшествия

В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

RT на русском 19:44
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Газета.Ru 06:41
Общество

Москва встретила Покров день аномальным теплом

Хозяйки начинали готовить дом к заморозкам. В это время часто выпадал первый снег. В народе по этому дню определяют, какой будет зима.
МИР 24 12:41
Армия и оружие

Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит консультации с несколькими членами конгресса, в том числе с Линдси Грэмом (это сенатор-республиканец от штата Южная Каролина), а также с представителями Демократической партии - по поводу введения санкций против Турции.
Газета.Ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru 08:36
Общество

Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего завода

Вести.Ru 05:54
Политика

Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Происшествия

Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах

РБК 17:35
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов анонсировал бой против Тони Фергюсона

iReactor 09:44
Единоборства

Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжёлой весовой категории, победив в бою в Чикаго американского боксёра Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.
Life.ru вчера в 02:29
Здоровье

Отстрел диких кабанов начали в ЕАО для борьбы с чумой свиней

Время Биробиджана 20:00
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Здоровье

У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Киберспорт

Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона

Inc-news.ru 05:40
Политика

Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде

Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).
Известия 17:01
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:52
Хоккей

Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»

Стоит отметить, что это уже четвертое поражение для "Вашингтона" в последних пяти матчах.
Газета.Ru 20:01
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии

Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Чемпионат 07:15
Финансы

Курсы доллара и евро на 14 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 октября, составляет 64,2237 рубля.
Банки.ру 01:00
Футбол

Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Soccer.ru 12:10
Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Хоккей

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

В домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом».
Kazanfirst.ru 14:19
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное