Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 94-й мяч за национальную команду. Португальский форвард отличился в матче квалификации Евро-2020 со сборной Люксембурга.

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