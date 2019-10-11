Футбол

Sport.ruSport.ruРоналду забил 94-й гол за сборную Португалии

Португалия — Люксембург
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Жозе Алваладе»
9′
Леандро Баррейро
Бернарду Силва
16′
46′
Флориан Бонерт
Данел Синани
59′
Давид Тюрпель
Даниэль Да Мота
Криштиану Роналду
65′
72′
Жерсон Родригеш
Бернарду Силва
Гонсалу Гедеш
77′
Жоау Феликс
Жоау Мариу
88′
88′
Венсан Тилль
Стефано Бенси
Гонсалу Гедеш
89′
Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 94-й мяч за национальную команду. Португальский форвард отличился в матче квалификации Евро-2020 со сборной Люксембурга.
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