Футбол

ЧемпионатЧемпионатКриштиану Роналду забил за сборную Португалии четыре мяча

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 10 сентября
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
На 28-й минуте встречи ответный мяч в ворота Португалии отправил защитник литовской сборной Витаутас Андрюшкявичюс. Во втором тайме Роналду забил ещё три гола и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время пятый мяч за португальскую команду забил хавбек Вилльям Карвалью.
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