Решающий мяч во встрече с пенальти на 90-й минуте забил Криштиану Роналду. После этой победы «Ювентус» с 26 очками вновь возглавил турнирную таблицу серии А. В другом матче тура «Рома» на выезде разгромила «Удинезе» со счетом 4:0. Римляне поднялись на 4-ю строчку.

Роналду забил победный мяч «Ювентуса» в матче против «Дженоа»

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