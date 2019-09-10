Футбол
Lenta.ruЗарплата Роналду оказалась выше заработка четырех итальянских клубов
Отмечается, что его зарплата оказалась выше, чем у СПАЛа, «Удинезе» (зарплатная ведомость обоих клубов составила 30 миллионов евро), «Брешии» (28 миллионов) и «Вероны» (25 миллионов). На втором месте рейтинга также оказался футболист «Ювентуса» — защитник Маттейс де Лигт.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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