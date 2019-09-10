Футбол
Sport.ruРоналду зарабатывает в «Ювентусе» 31 млн евро за сезон
Форвард "Старой Синьоры" получается в Турине 31 миллион евро за сезон. На второй строке коллега Роналду по команду Маттейс Де Лигт, его "получка" составляет 12 миллионов. Замкнул тройку толстосумов Ромелу Лукаку из "Интера", который получает в "Милане" 7,5 млн.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле
ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Политика
Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР
Депутат Верховной рады и бывший президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
Евразия Daily 03:34
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Авто
Компания Toyota выводит в продажу внедорожник Fortuner TRD Sportivo
Компания Toyota начинает продажи обновленной версии внедорожника Fortuner TRD Sportivo.
Новые автомобили вчера в 23:53
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий
Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
Индикатор 07:04
Авто
Volkswagen представил народный электрокар ID.3
Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.
Quto.ru 02:24
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Футбол
Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после выздоровления от пневмонии
Как сообщает Tuttosport, менеджер туринского «Ювентуса» Маурисио Сарри прошел курс лечения от пневмонии.
LiveSport.ru 10:19
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport засняли на тестах
«АвтоВАЗ» вернулся к работе над новым спортивным универсалом LADA Vesta SW Sport.
Автоновости дня 00:53
Финансы
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Ведомости 05:07
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Общество
В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка
Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Здоровье
Онкологи назвали самый распространенный вид рака среди молодежи
Вечерняя Москва вчера в 07:24
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia 03:40
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55