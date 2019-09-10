Футбол

Sport.ruSport.ruРоналду зарабатывает в «Ювентусе» 31 млн евро за сезон

Форвард "Старой Синьоры" получается в Турине 31 миллион евро за сезон. На второй строке коллега Роналду по команду Маттейс Де Лигт, его "получка" составляет 12 миллионов. Замкнул тройку толстосумов Ромелу Лукаку из "Интера", который получает в "Милане" 7,5 млн.
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Роналду, де Лигт и Лукаку — самые высокооплачиваемые игроки серии А

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