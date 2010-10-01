По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро. По обнародованным данным, Nike выплачивает Криштиану ежегодно по 16,2 млн евро. При этом в контракте прописаны и бонусы за различные титулы португальца.

Роналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike

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