Футбол
Sport.ruРоналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike
По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро. По обнародованным данным, Nike выплачивает Криштиану ежегодно по 16,2 млн евро. При этом в контракте прописаны и бонусы за различные титулы португальца.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:18, Вашингтон
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
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Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова обыграла на выезде Шотландию в отборочном матче к чемпионату Европы - 2020.
Газета.Ru 17:12
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
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В США провели испытательные запуски четырех ракет Trident II
Испытательные запуски ракет Trident II (D5) произвели с подводной лодки Вооруженные силы США.
Российская газета 16:54
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В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову
Парламентская фракция ЛДПР в Госдуме сомневается, что проникнуть в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой пытался обыкновенный вор, и считает, что вся ситуация с нападением могла быть провокацией со стороны недоброжелателей.
РИА Новости 16:17
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона
Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.
Радиочастотный спектр 09:12
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Армия и оружие
Минобороны РФ готовится легализовать ЧВК Вагнера
Игорь из Сибири Если исходить из информации, которая есть в наличии, основным представителем российских наемников в Сирии, которым МО РФ может доверить подобную работу, является ЧВК Вагнера, не раз засветившихся в операциях против боевиков.
ВладТайм вчера в 12:00
Авто
Концерн FCA расскажет о своей работе
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Космос
«Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?»
К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».
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Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Авто
Илон Маск пошутил над названием нового электрокара Porsche
Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan.
AutoNews 04:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Происшествия
Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах
Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.
Эхо Москвы 14:30
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Гаджеты
Motorola презентовала недорогой смартфон Moto E6 Plus
Состоялась презентация бюджетного гаджета от Motorola — Moto E6 Plus. Смартфон базируется на платформе MediaTek Helio P22.
RuNews24.ru 16:26
Футбол
Видео: речь тренера молодёжной сборной России после победы в матче с Сербией
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов произнёс речь в раздевалке команды после победы в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 с Сербией.
Чемпионат 16:11
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса 12:53
Происшествия
Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ
Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка Юлия Крашенная. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
Музыка
В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54