Футбол

MetaratingsMetaratingsРоналду заработает €162 млн по контракту с Nike

В случае получения значимых личных наград, форварду полагается бонус в размере четырех миллионов евро. Ранее появлялась информация, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.
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