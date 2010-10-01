Футбол
MetaratingsРоналду заработает €162 млн по контракту с Nike
В случае получения значимых личных наград, форварду полагается бонус в размере четырех миллионов евро. Ранее появлялась информация, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
Баскетбол
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира
Россияне потеряли шансы на выход в следующий раунд после того, как сборная Аргентины нанесла поражение Венесуэле.
Чемпионат 09:46
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020
Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
РБК 16:39
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Политика
Кравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 15:57
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном
40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) 16:23
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 13:31
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 11:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма 11:25
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Транспорт
В Краснодаре устраняют последствия ливня
В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня, прошедшего во второй половине дня 6 сентября.
Деловая газета. Юг 10:44
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Транспорт
МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов
«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.
РБК 13:56
Гаджеты
Motorola презентовала недорогой смартфон Moto E6 Plus
Состоялась презентация бюджетного гаджета от Motorola — Moto E6 Plus. Смартфон базируется на платформе MediaTek Helio P22.
RuNews24.ru 16:26
Здоровье
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
РИА Новости 16:07
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30