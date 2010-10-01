В случае получения значимых личных наград, форварду полагается бонус в размере четырех миллионов евро. Ранее появлялась информация, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.

Роналду заработает €162 млн по контракту с Nike

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