Доход футболиста от коммерческих постов достиг 44,1 млн евро. На втором месте по доходу от рекламы оказался Лионель Месси. Он заработал 21,2 млн евро за 36 коммерческих примерной стоимостью в 590 тыс. евро.

Роналду заработал на рекламе в Instagram в два раза больше, чем Месси

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Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

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Армия и оружие Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.

Музыка Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».

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