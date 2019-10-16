В издании отмечают, что за прошлый год португалец опубликовал 49 рекламных записей за €900 тыс. каждый. Второе место занимает нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Он разместил 36 постов, каждый из которых стоит € 590 тыс. За рекламу в соцсети аргентинский форвард получил € 21 млн.

Роналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси

Спорт день за днем

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