Футбол
Газета.RuРоналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси
В издании отмечают, что за прошлый год португалец опубликовал 49 рекламных записей за €900 тыс. каждый. Второе место занимает нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Он разместил 36 постов, каждый из которых стоит € 590 тыс. За рекламу в соцсети аргентинский форвард получил € 21 млн.
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Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»
Спорт день за днем05:28
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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ранее Месси получил «Золотую бутсу» в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.
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Харьковский горсовет поддержал «формулу Штайнмайера»
Харьковский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с поддержкой его политики на Донбассе, осудил проведение акций «Нет капитуляции!» и призвал не проводить их в городах и в Харькове, в частности, чтобы не обострять политическую ситуацию.
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Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
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«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
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Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
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США хотят лишить Россию Северного морского пути
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Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью
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В крови насмерть сбитого полицейским 6-летнего мальчика нашли алкоголь
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Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
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Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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