Футбол
Газета.RuРоналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси
В издании отмечают, что за прошлый год португалец опубликовал 49 рекламных записей за €900 тыс. каждый. Второе место занимает нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Он разместил 36 постов, каждый из которых стоит € 590 тыс. За рекламу в соцсети аргентинский форвард получил € 21 млн.
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За год Роналду заработал 72 миллиона на рекламе в инстаграме. У Месси вдвое меньше
Sport24.ruвчера в 06:04
Роналду за год заработал на рекламе в Instagram в два раза больше, чем Месси
Спорт-Экспрессвчера в 05:22
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Спорт день за днемвчера в 05:28
Роналду за последние 12 месяцев заработал в Instagram вдвое больше Месси
Sportbox.RU15 октября в 22:39
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
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Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
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ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку
Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru вчера в 06:26
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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
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В Кремле сообщили дату переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
В Кремле проинформировали о предстоящих переговорах главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Южный Федеральный 00:27
Экономика
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Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Армия и оружие
Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле
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В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
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Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
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В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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