Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заработал €44,1 млн на рекламе в инстаграме в 2018 году, передает La Gazzetta dello Sport. В издании отмечают, что за прошлый год португалец опубликовал 49 рекламных записей за €900 тыс. каждый.

Роналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси

Спорт день за днем

Происшествия Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым мальчиком Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.

Общество «Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Фигурное катание Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга Спортсменка нарушила антидопинговые правила. Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.

Политика Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.

Происшествия В Екатеринбурге ищут пропавшую студентку медицинского университета В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.

Политика У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.

Гаджеты «Идеальный» молодёжный смартфон Honor предстал во всей красе Недавно компания Honor назвала грядущий Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite идеальным смартфоном для молодой аудитории, которая любит фотографировать и выделяться из толпы.

Политика В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Авто Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.

Экономика Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).

Политика В Кремле не планируют создавать «зеленую» партию Кроме создания новой партии, добавили в РБК, возможно включение экологической повестки в программы "Единой России" и "Справедливой России".

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Происшествия Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.

Происшествия Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.

Армия и оружие США задумались об отказе от авианосцев Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.

Футбол Подозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей.