Футбол
Газета.RuРоналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заработал €44,1 млн на рекламе в инстаграме в 2018 году, передает La Gazzetta dello Sport. В издании отмечают, что за прошлый год португалец опубликовал 49 рекламных записей за €900 тыс. каждый.
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Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»
Спорт день за днем05:28
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Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Происшествия
Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым мальчиком
Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.
RT на русском 05:20
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Фигурное катание
Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга
Спортсменка нарушила антидопинговые правила. Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске.
Новый День 04:00
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке
Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.
РИА Новости 06:27
Происшествия
В Екатеринбурге ищут пропавшую студентку медицинского университета
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
JustMedia 05:51
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 14 октября в 08:06
Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 07:43
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor предстал во всей красе
Недавно компания Honor назвала грядущий Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite идеальным смартфоном для молодой аудитории, которая любит фотографировать и выделяться из толпы.
iXBT.com вчера в 23:51
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru 03:04
Экономика
Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд
Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).
РБК 06:17
Политика
В Кремле не планируют создавать «зеленую» партию
Кроме создания новой партии, добавили в РБК, возможно включение экологической повестки в программы "Единой России" и "Справедливой России".
Вести.Ru 05:55
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 06:03
Происшествия
Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей
Lenta.ru вчера в 14:45
Футбол
Подозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии
Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей.
Metaratings 04:54
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
РЕН ТВ 14 октября в 07:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00