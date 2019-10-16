Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заработал €44,1 млн на рекламе в инстаграме в 2018 году, передает La Gazzetta dello Sport. В издании отмечают, что за прошлый год португалец опубликовал 49 рекламных записей за €900 тыс. каждый.
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За год Роналду заработал 72 миллиона на рекламе в инстаграме. У Месси вдвое меньше

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Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»

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Роналду за год заработал в Инстаграме вдвое больше Месси

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Роналду за год заработал на рекламе в Instagram в два раза больше, чем Месси

Спорт-Экспресс05:22

Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»

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Роналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси

Газета.Ru05:23

Роналду за последние 12 месяцев заработал в Instagram вдвое больше Месси

Sportbox.RUвчера в 22:39
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

ToDay News Ufa вчера в 14:40
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Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.
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Песков оценил исполненный в Саудовской Аравии российский гимн

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В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
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Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга

Спортсменка нарушила антидопинговые правила. Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске.
Новый День 04:00
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке

Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Политика

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.
РИА Новости 06:27
Происшествия

В Екатеринбурге ищут пропавшую студентку медицинского университета

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
JustMedia 05:51
Политика

У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 14 октября в 08:06
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 07:43
Гаджеты

«Идеальный» молодёжный смартфон Honor предстал во всей красе

Недавно компания Honor назвала грядущий Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite идеальным смартфоном для молодой аудитории, которая любит фотографировать и выделяться из толпы.
iXBT.com вчера в 23:51
Политика

В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе

Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Авто

Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru 03:04
Экономика

Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд

Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).
РБК 06:17
Политика

В Кремле не планируют создавать «зеленую» партию

Кроме создания новой партии, добавили в РБК, возможно включение экологической повестки в программы "Единой России" и "Справедливой России".
Вести.Ru 05:55
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Коммерсантъ 03:57
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 06:03
Происшествия

Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Lenta.ru вчера в 14:45
Футбол

Подозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии

Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей.
Metaratings 04:54
Политика

Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета

РЕН ТВ 14 октября в 07:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
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