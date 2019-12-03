Футбол
Матч ТВРоналду ждал награду лучшему игроку серии А, сидя в машине
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, как правило, игнорирует конкурсы, в которых он не выигрывает. Накануне португальцу была вручена награда лучшего игрока серии А сезона-2018/19, однако в зале, где проходила церемония, футболист появился в самый последний момент.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Итальянский журналист: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Sport24.ruвчера в 18:35
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Политика
Трамп обиделся на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся в Воронежской области
В Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию
Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал "Газете.Ru" конфуз певицы Ольги Бузовой, неправильно объявившей его фамилию со сцены во время вручения премии.
Общество
Принят закон о введении электронных трудовых книжек
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Общество
В Вольске вспоминали неизвестного солдата
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Авто
Для российских водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года для российских водителей начнут действовать новые штрафы.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Армия и оружие
Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»
Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Авто
Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации
Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Политика
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Технологии