Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, как правило, игнорирует конкурсы, в которых он не выигрывает. Накануне португальцу была вручена награда лучшего игрока серии А сезона-2018/19, однако в зале, где проходила церемония, футболист появился в самый последний момент.

Спорт день за днем

Роналду ждал награду лучшему игроку серии А, сидя в машине

Спорт день за днем

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Политика Путин подписал закон об иностранных агентах Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.

Технологии Хакеры создали новый вирус для хищения денег из банков России В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.

Политика США пригрозили торговой войной Франции США могут ввести тарифы на французские товары стоимостью около $2,4 млрд в ответ на цифровой налог, введенный властями Франции.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Общество Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Шоу-бизнес Полуголая Бузова сделала две ошибки в фамилии певца Лещенко Получившая пару статуэток на премии «Золотой хит 2019» певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию, когда вышла на сцену вслед за народным артистом РСФСР Львом Лещенко.

Общество В России стало меньше заключенных В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше.

Здоровье Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.

Происшествия В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Армия и оружие Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.

Происшествия Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, которого обвиняют в применении насилия к силовику в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщили РИА Новости в суде.