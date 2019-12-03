Футбол
Матч ТВРоналду ждал награду лучшему игроку серии А, сидя в машине
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, как правило, игнорирует конкурсы, в которых он не выигрывает. Накануне португальцу была вручена награда лучшего игрока серии А сезона-2018/19, однако в зале, где проходила церемония, футболист появился в самый последний момент.
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Итальянский журналист: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Sport24.ruвчера в 18:35
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
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