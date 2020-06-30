В Росатоме борются за скорейшее создание квантового компьютера в России, чему может помешать данная инициатива. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Росатом, в компании указывают на невозможность сокращения финансирования данного проекта без остановки работ над созданием квантового компьютера.

Росатом борется за создание квантового компьютера в России

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