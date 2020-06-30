Экономика
ФАНРосатом борется за создание квантового компьютера в России
В Росатоме борются за скорейшее создание квантового компьютера в России, чему может помешать данная инициатива. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Росатом, в компании указывают на невозможность сокращения финансирования данного проекта без остановки работ над созданием квантового компьютера.
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Общество
Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам
Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
РБК 10:37
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Ранее Онищенко говорил о том, что пока рано прогнозировать вторую волну COVID-19.
URA.Ru 10:52
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру вчера в 03:35
Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Россия, Бразилия и США — три страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания — не вошли в список стран, гражданам которых разрешили въезд в ЕС.
РБК 10:11
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:54
Экономика
Коллегия Законодательного Собрания утвердила повестку ближайшей сессии
Иркутская область, НИА-Байкал – На ближайшей сессии Законодательного Собрания, которая состоится 30 июня, будет рассмотрено 58 вопросов.
НИА-Байкал вчера в 04:59
Гаджеты
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смартфона начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A.
ПРАЙМ 04:59
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform 28 июня в 18:59
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Гаджеты
Huawei второй месяц подряд стал мировым лидером по продаже смартфонов
У компаний Vivo, Xiaomi и Oppo по 8%. Китайская компания Huawei уже второй месяц подряд оказывается лидером по продажам смартфонов в мире.
Evo-rus.com 10:00
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года.
Letnews.ru 03:07
Общество
Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России
Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия вчера в 05:53
Общество
В России предложили проверять будущих священников на нарушения психики
В России из-за ситуации с иеромонахом Сергием хотят начать проверять будущих священников на наличие судимости и психических расстройств.
Дни24 01:58
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала длинные ноги в мини-платье
Супруга российского музыканта Игоря Николаева предстала перед поклонниками в коротком наряде.
VSE42.RU 03:57
Политика
Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков
Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”.
Э Вести 05:55
Футбол
Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ
В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России.
РБК 10:10
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20