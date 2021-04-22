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Росатом изучает производство водорода на Сахалине

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Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Сахалинской области и госкорпорация Росатом подписали соглашение о намерениях сотрудничества по проекту Создание и развитие водородного кластера .
АСТВ
Для стимулирования производства водорода на острове Минэкономики предлагает создать на Сахалине «Водородную долину» с особыми налоговыми условиями.
Коммерсантъ
Документ предусматривает сотрудничество с целью изучения возможности организации производства низкоуглеродного водорода в Сахалинской области.
АСТВ

В октябре прошлого года сообщалось, что на Сахалине планируется создать водородный кластер, который позволит поставлять топливо в Азию и будет способствовать развитию водородной энергетики в РФ в целом. По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, на реализацию водородного проекта потребуется около пяти лет. Отмечалось, что Сахалин обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы производить порядка 3 млн тонн водорода в год.

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