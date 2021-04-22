Турецкие пользователи обратились к РФ из-за ролика с уничтожением «Байрактара»

Турецкие интернет-пользователи высказали негодование в адрес опубликованного Россией видеоролика с испытаниями дрона-камикадзе «Ланцет» — читатели указали, что выбор условной цели в виде турецкого беспилотника «Bayraktar TB2» является оскорбительным для Анкары, и в реальном противостоянии на поле боя турецкое вооружение одержит верх над российской техникой.