Росатом изучает производство водорода на Сахалине
«Русатом Оверсиз» (входит в Росатом) и правительство Сахалинской области изучают возможность совместного производства безуглеродного водорода, говорится в сообщении Росатома. Стороны подписали соответствующий меморандум.В источнике
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