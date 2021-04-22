КПРФ попросила временно освободить россиян от налогов и платы за ЖКХ

"В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам", - сказал Зюганов.