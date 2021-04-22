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Росатом изучает производство водорода на Сахалине

«Русатом Оверсиз» (входит в Росатом) и правительство Сахалинской области изучают возможность совместного производства безуглеродного водорода, говорится в сообщении Росатома. Стороны подписали соответствующий меморандум.В источнике

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