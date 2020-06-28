Представитель самой госкорпорации на запрос «Ведомостей» не ответил. Дом.РФ в соответствии с распоряжением правительства России передала помещения в здании в Китайгородском проезде в собственность АО «Атомэнергопром», подтвердил представитель компании.

с чего всё началось

«Дом.рф» продала «Росатому» помещения в бывшем здании Минпромторга в центре Москвы, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Новый офис государственной корпорации расположен в Китайгородском проезде. Стоимость коммерческих площадей составила свыше 4,8 миллиарда рублей.

«Росатом» купил в центре Москвы офис за четыре миллиарда рублей

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