Госкорпорация "Росатом" и правительство республики Саха (Якутия) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Росатом может построить в Якутии АЭС малой мощности

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