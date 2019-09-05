Политика
ТАССРосатом может построить в Якутии АЭС малой мощности
Госкорпорация "Росатом" и правительство республики Саха (Якутия) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
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Росатом и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве по АЭС малой мощности
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Происшествия
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Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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Футбол
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