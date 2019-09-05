Госкорпорация "Росатом" и правительство республики Саха (Якутия) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Росатом может построить в Якутии АЭС малой мощности

Политика Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с G7 Российский лидер Владимир Путин завил, что Россия открыта к диалогу с G7. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.

Общество В Госдуме оценили заявление Грефа об отмене школьных экзаменов Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил отменить экзамены в школах, а также указал, что они отбивают желание учиться.

Культура Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса» Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.

Политика Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

Происшествия Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом маникюрщицы, пропавшей после свидания с другом по переписке.

Политика Путин объявил о запуске ипотеки под два процента годовых «Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых», — цитирует Путина агентство.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Здоровье Прокуратура выявила нарушения в чебоксарских больницах В адрес главврачей внесены представления Прокуратура выявила нарушения при приеме пациентов в ГКБ № 1 и Второй горбольнице Чебоксар.

Киберспорт Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Политика Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.

Экономика В июле заказы промпредприятий ФРГ упали на 2,7% Объем внутренних заказов промпредприятий ФРГ в июле увеличился на 1%. Зарубежные заказы упали на 4,7%, причем заказы из стран еврозоны снизились на 5,4%.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.

Происшествия Против Абызова возбудили третье уголовное дело Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Политика Трамп неверно проинформировал американцев о масштабах урагана «Дориан» Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дезинформировал граждан страны по поводу движения урагана "Дориан".

Транспорт Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».