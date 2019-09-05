Политика
ТАССРосатом может построить в Якутии АЭС малой мощности
В соответствии с документом стороны договорились о взаимодействии по вопросам подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения АЭС малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 на территории Якутии.
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Росатом и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве по АЭС малой мощности
Интерфакс - Россиявчера в 19:27
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
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Lenta.ru вчера в 07:34
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Газета.Ru вчера в 21:49
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Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.
RT на русском вчера в 22:14
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Путин и премьер-министр Индии прибыли на судоверфь «Звезда»
В среду, 4 сентября, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в город Большой Камень в Приморье, чтобы посетить судостроительный комплекс «Звезда».
Страна Советов on-line вчера в 02:02
Политика
В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Авто
Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.
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Новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России
В компании отмечают, что новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России. Он доступен в двух комплектациях за 1 359 000 и 1 569 000 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 13:48
Энергетика
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RT на русском вчера в 18:25
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
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Шоу-бизнес
У Филиппа Киркорова сорвались съемки клипа из-за людей в форме
Bimru.ru вчера в 14:03
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском вчера в 16:54
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу
Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
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Происшествия
Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье
"По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.
ТАСС вчера в 15:04
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
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Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль
Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку.
Комсомольская правда вчера в 13:50
Армия и оружие
Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам
Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
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В базе Росстандарта появилось ОТТС на очередную китайскую модель, которое дает право марке Haval производить и продавать в России кроссовер Haval F7x.
SpeedMe вчера в 23:23
Общество
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Life.ru вчера в 11:37
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Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке
В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.
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Стало известно, какой гонорар получит Нурмагомедов за бой с Порье
По словам отца бойца, гонорар в три раза превысит сумму, полученную за бой с ирландцем Конором Макгрегором, и составит шесть миллионов долларов.
Слово и Дело вчера в 20:52
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Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти
Ведомости вчера в 17:37
Футбол
«Монпелье» расторг контракт с бывшим полузащитником «Ахмата» Пирисом
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Sport24.ru вчера в 19:04