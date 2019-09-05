Экономика
ТАССРосатом может построить в Якутии АЭС малой мощности
В соответствии с документом стороны договорились о взаимодействии по вопросам подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения АЭС малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 на территории Якутии.
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РИА Новости 05:33
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Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
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В Ставрополье разбился штурмовик Су-25
В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
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Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости вчера в 20:40
Экономика
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК 17:02
Армия и оружие
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В рамках учений "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования Новосибирского ракетного соединения РВСН и отработали задачи несения боевого дежурства.
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Политика
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Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Общество
В России выросла средняя зарплата
В начале осени 2019 года в России выросла средняя заработная плата, предлагаемая работодателями.
9111.ru 08:44
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала квартиру после ремонта
Недавно в роскошных апартаментах завершился ремонт, и Айза Анохина решила показать поклонникам то, как выглядит ее семейное гнездышко.
StarHit.ru 15:30
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Энергетика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс 21:20
Гаджеты
Xiaomi за сутки продала свыше 300 000 смартфонов Redmi Note 8 Pro
По словам Лу Вейбинга, вице-президента Xiaomi и главы бренда Redmi, только за одни сутки после начала продаж смартфона в Китае, Redmi Note 8 Pro разошелся в количестве более 300 000 единиц.
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Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Культура
Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор
Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытой встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке (ММКВЯ) призвал читать книги, а не проводить время за просмотром телевизора.
РИА Новости 06:48
Экономика
Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform 09:42
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
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RT на русском 12:12
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04
Экономика
Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году
Сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок планируется завершить до конца 2020 года, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 02:21
Кино
Фильм не очень: режиссер Богомолов раскритиковал картину Тарантино
Девятый фильм Тарантино ранее возглавил по сборам российский прокат.
РЕН ТВ 14:49
Происшествия
Капитана судна на Камчатке оштрафовали на 7,4 млн руб. за ловлю минтая
Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал капитана рыболовецкого судна на 7,4 миллиона рублей за добычу тысячи тонн минтая.
РЕН ТВ 21:01
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу
Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
КП - Кубань 10:37
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00