Экономика

ТАССТАССРосатом может построить в Якутии АЭС малой мощности

В соответствии с документом стороны договорились о взаимодействии по вопросам подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения АЭС малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 на территории Якутии.
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Площадку для создания АЭС в Якутии планируется определить в 2020 году

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«Росатом» и Якутия проработают возможность реализации проекта АЭС малой мощности

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Росатом может построить в Якутии АЭС малой мощности

ТАСС19:26

Росатом и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве по АЭС малой мощности

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
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В Ставрополье разбился штурмовик Су-25

В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
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РИА Новости вчера в 20:40
Экономика

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК 17:02
Армия и оружие

«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском

В рамках учений "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования Новосибирского ракетного соединения РВСН и отработали задачи несения боевого дежурства.
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Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
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Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
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В России выросла средняя зарплата

В начале осени 2019 года в России выросла средняя заработная плата, предлагаемая работодателями.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
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Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

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По словам Лу Вейбинга, вице-президента Xiaomi и главы бренда Redmi, только за одни сутки после начала продаж смартфона в Китае, Redmi Note 8 Pro разошелся в количестве более 300 000 единиц.
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На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
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Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытой встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке (ММКВЯ) призвал читать книги, а не проводить время за просмотром телевизора.
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Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
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Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Кино

Megogo снимет кино

Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
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Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году

Сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок планируется завершить до конца 2020 года, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 02:21
Кино

Фильм не очень: режиссер Богомолов раскритиковал картину Тарантино

Девятый фильм Тарантино ранее возглавил по сборам российский прокат.
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Капитана судна на Камчатке оштрафовали на 7,4 млн руб. за ловлю минтая

Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал капитана рыболовецкого судна на 7,4 миллиона рублей за добычу тысячи тонн минтая.
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу

Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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