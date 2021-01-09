Дубли Месси и Гризманна принесли «Барселоне» победу над «Гранадой»

"Барселона" довела беспроигрышную серию в Ла Лиге до семи матчей (пять побед, две ничьи) и с 34 очками вышла на третье место в турнирной таблице, а "Гранада", потерпевшая третье поражение в последних пяти играх, расположилась на седьмой строчке, имея в активе 24 балла.