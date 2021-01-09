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Интерфакс
Интерфакс 

Росатом не ощутил задержек строительства АЭС за рубежом из-за COVID-19

ГК "Росатом" не ощутила задержек строительства АЭС на зарубежных проектах на фоне пандемии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" в субботу.В источнике
RT на русском
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Ореанда-Новости

В «Росатоме» дали оценку влиянию эпидемии на строительство корпорацией АЭС за границей

Ореанда-Новостивчера в 15:47
RT на русском

Лихачёв оценил влияние пандемии на строительство «Росатомом» АЭС за рубежом

RT на русскомвчера в 15:19
Интерфакс

Росатом не ощутил задержек строительства АЭС за рубежом из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 14:04
ИА Красная Весна

Пандемия не повлияла на реализацию зарубежных проектов Росатома — Лихачев

ИА Красная Веснавчера в 14:26

Дубли Месси и Гризманна принесли «Барселоне» победу над «Гранадой»

"Барселона" довела беспроигрышную серию в Ла Лиге до семи матчей (пять побед, две ничьи) и с 34 очками вышла на третье место в турнирной таблице, а "Гранада", потерпевшая третье поражение в последних пяти играх, расположилась на седьмой строчке, имея в активе 24 балла.
Дубли Месси и Гризманна принесли «Барселоне» победу над «Гранадой»
Вести.Ruвчера в 14:30

Fitch: решение ОПЕК+ позитивно отразится на рынке нефти

Принятое 5 января решение ОПЕК+ о продлении условий сделки почти для всех стран положительно отразится на мировом рынке нефти, заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринчеко, сообщает 6 января РИА Новости.
ИА Красная Весна6 января в 02:31

Председатель СК Бастрыкин побывал в доме ребенка в Сочи

В детском доме находятся малыши с серьезными проблемами со здоровьем Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин совместно с руководством и сотрудниками следственного управления СК России по Краснодарскому краю посетил «Дом ребенка №2» в Сочи, где находятся детки с серьезными поражениями нервной системы.
Южные делавчера в 03:29