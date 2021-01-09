Росатом не ощутил задержек строительства АЭС за рубежом из-за COVID-19
ГК "Росатом" не ощутила задержек строительства АЭС на зарубежных проектах на фоне пандемии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" в субботу.В источнике
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