Общество

Lenta.ruLenta.ruВвезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
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с чего всё началось
Накануне российское отделение Greenpeace заявило
, что западноевропейская компания Urenco в 2019 г. возобновила транспортировку в Россию так называемых урановых «хвостов» с немецкой обогатительной фабрики в Гронау.
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Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

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РИА Новостивчера в 14:48
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