с чего всё началось

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.

Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

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Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Энергетика Цены на нефть снижаются после роста накануне По итогам торгов 22 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures увеличилась на $0,74 (1,26%), составив на закрытие $59,70 за баррель.

Музыка Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица» Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".

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Политика В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

Космос Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса» к МКС на 1 декабря В начале октября официальный представитель НАСА сообщил РИА Новости, что американская сторона попросила Роскосмос перенести запуск на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, намечающейся на 6 декабря.