с чего всё началось

В досье рассказано и о крупных немецких специалистах, которые еще в гитлеровской Германии занимались разработками атомного оружия, а после войны приехали в Советский Союз и участвовали в создании первой советской атомной бомбы.

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

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