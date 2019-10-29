Общество

Вести.RuВести.Ru«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

В досье рассказано и о крупных немецких специалистах, которые еще в гитлеровской Германии занимались разработками атомного оружия, а после войны приехали в Советский Союз и участвовали в создании первой советской атомной бомбы.
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с чего всё началось
Госкорпорация «Росатом» на своем сайте
 опубликовала ранее засекреченные факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР.
Коммерсантъ01:52

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Обнародованы данные о немецких ученых, работавших над атомной бомбой в СССР

Газета.Ru01:59

«Росатом» опубликовал документы работавших над советской атомной бомбой немцев

Коммерсантъ01:52

Рассекречены данные о роли немецких ученых в атомном проекте СССР

РЕН ТВвчера в 22:59

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru01:14

«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР

РБК01:43

Росатом рассекретил документы о немецких ученых. Они помогли СССР создать атомную бомбу

Телеканал 360°вчера в 22:21

Росатом раскрыл данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу

ПРАЙМвчера в 20:45
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон

Москва признала: немцы создавали советскую атомную бомбу

Вести.UZ05:17
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
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Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

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Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией

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Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД

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Компания Google добавила в сервис Google Pay долгожданную функцию биометрической аутентификации.
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Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

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Происшествия

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«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

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