Общество
Вести.Ru«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР
В досье рассказано и о крупных немецких специалистах, которые еще в гитлеровской Германии занимались разработками атомного оружия, а после войны приехали в Советский Союз и участвовали в создании первой советской атомной бомбы.
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с чего всё началось
Госкорпорация «Росатом» на своем сайте опубликовала ранее засекреченные факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР.Коммерсантъ01:52
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Росатом рассекретил документы о немецких ученых. Они помогли СССР создать атомную бомбу
Телеканал 360°вчера в 22:21
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
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Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
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МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
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Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
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Российская газета вчера в 14:50
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News.ru 27 октября в 17:26
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Роструд напомнил россиянам о дополнительном выходном в ноябре
Роструд в октябре напомнил о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня народного единства Празднование Дня народного единства состоится в следующий понедельник, 4 ноября.
Юга.ру 00:42
Общество
К подрядчику строительства «Газпром Арены» нагрянули с обысками
Предполагается, что подрядчик завышал стоимость оборудования систем безопасности, а деньги перечислял на расчетные латвийские счета.
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Спорт
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отдала автомобиль, который ей подарила Федерация бокса России за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну, передает ТАСС.
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У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru вчера в 05:38
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Валерий Радаев уезжает на заседание президиума Госсовета РФ
Как сообщает пресс-служба главы региона, там он примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ под председательством Президента России Владимира Путина Мероприятие посвящено здравоохранению, поэтому в первую очередь касается регионов, участвующих в одноименном национальном проекте.
Московский Комсомолец 05:29
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ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний
Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика
В России предложили возродить комсомол
Эксперты и политики, опрошенные РИА Новости, предлагают возродить комсомол в России, превратив его из идеологической организации в стартовую площадку для карьеры, нацеленную на подготовку эффективных управленцев и на самореализацию молодежи.
РИА Новости 03:44
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Российская газета вчера в 23:10
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Российская газета вчера в 08:21
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией
RT на русском 04:53
Происшествия
Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД
На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.
Известия 04:51
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:40
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Интернет
Сервис Google Pay получил функцию биометрической аутентификации
Компания Google добавила в сервис Google Pay долгожданную функцию биометрической аутентификации.
ITZine.ru 00:00
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Экономика
РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 18:47
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Происшествия
Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки
В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
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«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14