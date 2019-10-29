Общество
Вести.Ru«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР
В досье рассказано и о крупных немецких специалистах, которые еще в гитлеровской Германии занимались разработками атомного оружия, а после войны приехали в Советский Союз и участвовали в создании первой советской атомной бомбы.
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с чего всё началось
Госкорпорация «Росатом» на своем сайте опубликовала ранее засекреченные факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР.Коммерсантъ01:52
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Росатом рассекретил документы о немецких ученых. Они помогли СССР создать атомную бомбу
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