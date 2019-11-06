Технологии
Газета.RuРосатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей. Из них 13,3 млрд - бюджетные средства и 10,4 млрд рублей - внебюджетные, часть из которых принадлежат самому Росатому.
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с чего всё началось
Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб.Ведомостивчера в 16:01
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Общество
Минстрой объяснил идею ремонтировать ветхие дома за счёт россиян
Ранее СМИ сообщили, что Минстрой РФ собирается заняться разработкой отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с уровнем износа более 70% за счёт россиян.
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
Политика
В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Общество
Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления
Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Общество
Collins назвал «климатическую забастовку» словом года
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Общество
МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах
Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Наука
В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов
В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Культура
Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля
Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Авто
BYD и Toyota создадут СП по разработке электромобилей
REUTERS / Aly Song Совместное предприятие с равной долей участия партнёров и штаб-квартирой в Китае будет создано в следующем году.
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян, Канье Уэст и Ирина Шейк на премии Innovator Awards 2019
В этом году «Новатором моды 2019» признан креативный директор модного дома Burberry Риккардо Тиши, которого пришли поддержать семейство Кардашьян и Джиджи Хадид.
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
Гаджеты
Представлена беззеркальная полнокадровая камера Leica SL2
Немецкий фототехнический бренд Leica презентовал полнокадровую беззеркальную камеру SL2.