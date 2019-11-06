Технологии

Газета.RuГазета.RuРосатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей. Из них 13,3 млрд - бюджетные средства и 10,4 млрд рублей - внебюджетные, часть из которых принадлежат самому Росатому.
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с чего всё началось

«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб.
Ведомостивчера в 16:01

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Создание российского квантового компьютера оценили в 24 млрд руб

Коммерсантъвчера в 16:00

«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:01

«Росатом» запустил проект по созданию квантового компьютера за ₽24 млрд

РБК03:44

Росатом планирует создать отечественный квантовый компьютер

Московский Комсомолецвчера в 17:14

В России решили создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

URA.Ruвчера в 20:07

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Forbesвчера в 16:03

В Росатоме сообщили о планах создать квантовый компьютер

RT на русском06:20
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Происшествия

Автобус въехал в торговые ряды на востоке Москвы

ТАСС 07:07
Общество

Минстрой объяснил идею ремонтировать ветхие дома за счёт россиян

Ранее СМИ сообщили, что Минстрой РФ собирается заняться разработкой отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с уровнем износа более 70% за счёт россиян.
Life.ru 07:25
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика

В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Общество

Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления

Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Советский спорт вчера в 14:52
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество

Collins назвал «климатическую забастовку» словом года

Коммерсантъ 07:34
Общество

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Экономика

ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Общество

МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах

Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН 05 ноября в 15:52
Интернет

В WhatsApp обновили настройки приватности

В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело вчера в 01:18
Наука

В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов

В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Культура

Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля

Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Lenta.ru 06:38
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Авто

BYD и Toyota создадут СП по разработке электромобилей

REUTERS / Aly Song Совместное предприятие с равной долей участия партнёров и штаб-квартирой в Китае будет создано в следующем году.
3DNews 07:21
Политика

В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Культура

В сети появился первый документальный фильм про Децла

It`s My City 05:56
Происшествия

Россиянин зарезал свою семью и попытался сжечь себя из-за долгов

Lenta.ru 05:26
Происшествия

Якутского пилота обвинили в передаче управления самолетом подруге

Газета.Ru 07:52
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян, Канье Уэст и Ирина Шейк на премии Innovator Awards 2019

В этом году «Новатором моды 2019» признан креативный директор модного дома Burberry Риккардо Тиши, которого пришли поддержать семейство Кардашьян и Джиджи Хадид.
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Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Гаджеты

Представлена беззеркальная полнокадровая камера Leica SL2

Немецкий фототехнический бренд Leica презентовал полнокадровую беззеркальную камеру SL2.
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