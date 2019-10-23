с чего всё началось

Речь шла о материалах с фабрики компании Urenco в Германии. По их данным, в течение четырех лет в страну из ФРГ планируют отправить 12 тыс. т токсичных радиоактивных «хвостов». Экологи потребовали прекратить их импорт, чтобы не делать из России «радиоактивный могильник для остального мира».

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