Экономика
Ведомости«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Мосмонитор 06:56
Армия и оружие
Армия Китая выставила против Индии бойцов MMA
Как сообщают СМИ Китая, в пограничных войсках китайской армии планируется создать целое воинское подразделение, которое укомплектуют исключительно бойцами ММА.
Московский Комсомолец 13:28
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 08:35
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
В Челябинской области разрешили работать фитнес-центрам и летним кафе
В Челябинской области с 29 июня разрешили работать фитнес-центрам, летним кафе и открытым верандам ресторанов, зоопаркам можно пускать посетителей для осмотра уличных вольеров.
Коммерсантъ Челябинск 10:42
Экономика
В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года
Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.
REGNUM 21:48
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Происшествия
СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери
Мать девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщила следствию, что ей угрожал один из задержанных по делу, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
РИА Новости 03:45
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом.
АБН 19:58
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Культура
Худрук МХАТа Эдуард Бояков: Михаил Ефремов чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков стал гостем программы "НеФантастика" на Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 14:45
Кино
В сентябре на Amazon стартует показ второго сезона сериала «Пацаны»
Актуальные Новости 27 июня в 05:21
Общество
На Аляске решат судьбу памятника главе русских поселений Баранову
Мэр города Ситка в штате Аляска Гэри Пэкстон назвал сроки решения судьбы памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову.
Lenta.ru 22:39
Политика
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который "столько обещал народу", поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.
РИА Новости 22:23
Общество
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
Политика
Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней
Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Культура
Филипп Киркоров стал прообразом героя в новом фильме о Евровидении
Российский продюсер и поп-исполнитель Филипп Киркоров стал прообразом нового героя для ленты "Евровидение: История огненной саги".
ИнфоСМИ 14:50
Гаджеты
Honor с термометром пользуется бешеной популярностью, цена на eBay для США вдвое выше официальной
Вполне возможно, устройство стало пользоваться большой популярностью на фоне пандемии коронавируса и того, что многие хотят иметь возможность контролировать температуру тела (своего и людей из своего окружения).
iXBT.com 05:32
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Технологии
Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями
Пользователь Reddit, имеющий ник Bangorlol, подозревает соцсеть TikTok в слежке за владельцами аккаунтов.
Актуальные Новости 01:25
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Политика
В Сети появились новые фото «российских наемников» в Ливии
Московский Комсомолец 09:49
Космос
Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины
На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
Радио Sputnik 11:59