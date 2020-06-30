Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.

«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

Армия и оружие Армия Китая выставила против Индии бойцов MMA Как сообщают СМИ Китая, в пограничных войсках китайской армии планируется создать целое воинское подразделение, которое укомплектуют исключительно бойцами ММА.

Происшествия Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. 21

Общество В Челябинской области разрешили работать фитнес-центрам и летним кафе В Челябинской области с 29 июня разрешили работать фитнес-центрам, летним кафе и открытым верандам ресторанов, зоопаркам можно пускать посетителей для осмотра уличных вольеров. 28

Экономика В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.

Авто Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом. 12

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 25

Общество На Аляске решат судьбу памятника главе русских поселений Баранову Мэр города Ситка в штате Аляска Гэри Пэкстон назвал сроки решения судьбы памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. 403

Политика Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который "столько обещал народу", поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.

Общество Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России". 1,3K

Политика Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней. 44

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 19

Гаджеты Honor с термометром пользуется бешеной популярностью, цена на eBay для США вдвое выше официальной Вполне возможно, устройство стало пользоваться большой популярностью на фоне пандемии коронавируса и того, что многие хотят иметь возможность контролировать температуру тела (своего и людей из своего окружения).

Общество Назван способ экономии при уплате нового налога на воду Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф". 6

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 461