Экономика

ВедомостиВедомости«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

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Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд руб. будут перераспределены и урезаны.
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