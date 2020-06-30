Экономика

ВедомостиВедомости«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

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Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд руб. будут перераспределены и урезаны.
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Российскому квантовому компьютеру грозит сокращение финансирования

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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

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Политика

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Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Политика

NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
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Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
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А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
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Общество

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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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Названы автомобили с худшими двигателями. Subaru в лидерах

Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян

Ограничительные меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян.
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За сутки в Свердловской области ещё 276 человек заразились коронавирусом.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

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Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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