Коронавирус
Ведомости«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд руб. будут перераспределены и урезаны.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Lenta.ru 00:58
Общество
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Российская газета 01:57
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну.
Известия вчера в 17:02
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Lenta.ru вчера в 16:25
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК вчера в 15:31
Происшествия
В Якутии произошел пожар на руднике «Интернациональный» «АЛРОСА»
В МЧС Якутии сообщили о пожаре на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе.
Интерфакс 02:10
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU вчера в 10:06
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv вчера в 00:32
Футбол
Сегодня начнется 25 тур РПЛ. В Москве супердерби ЦСКА и «Спартака»
30 июня стартует 25 тур российской футбольной Премьер-лиги.
BetOn 02:05
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов проделывает много работы на поле, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.
РИА Новости 01:38
Космос
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 01:20
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Происшествия
Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге
Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 01:30
Происшествия
В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки
REGNUM вчера в 00:35
Игры
NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus
Компания Sony представила подборку игр, которые будут доступны в июле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.
CyberSport.ru вчера в 08:40
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции
Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
Космос
Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году
Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
ИА Красная Весна 28 июня в 14:07
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Здоровье
Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть
Evo-rus.com вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12