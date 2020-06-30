Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд руб. будут перераспределены и урезаны.

«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

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