Экономика

ВедомостиВедомости«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

1 фото
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Росатом предложил не сокращать финансирование создания квантового компьютера

Компания00:55

«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

Ведомостивчера в 22:28

Кванты оказались великоваты для бюджета

Коммерсантъвчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия вчера в 08:02
512
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком

Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
4
Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета вчера в 17:19
217
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
987
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
100
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
609
Наука

Потенциально опасный новый штамм свиного гриппа обнаружен в Китае

Ученые полагают, что вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и H1N1, унесшего жизнь сотен тысяч человек.
Слово и Дело 00:11
20
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
22
Музыка

BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями

BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone.
РИА Новости 28 июня в 21:58
Политика

Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Storm вчера в 23:42
2
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru вчера в 15:16
92
Происшествия

В Новосибирской области скончалось уже 96 пациентов с коронавирусом

Всего на территории Новосибирской области официально зарегистрировано 5 985 пациентов с коронавирусом (включая 362 ребёнка), 3 496 человек выписаны.
REGNUM 00:09
15
Армия и оружие

В Туве прошло открытие всеармейского этапа конкурса «Военное ралли»

ИА Красная Весна 28 июня в 12:28
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,5K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
428
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru вчера в 11:36
9
Здоровье

Сегодня в Воронеже откроется новая инфекционная больница

Напомним, решение о форсированном строительстве в Воронеже новой инфекционной больницы силами Министерства обороны было принято 22 апреля в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Александром Гусевым.
Горком 01:03
1
Общество

Жители Урала удостоены государственных наград. Список

В список граждан, удостоенных почетных медалей, попали жители ХМАО, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края.
Freepressa.ru вчера в 23:17
Происшествия

В России обнаружили места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

Lenta.ru 00:04
1
Футбол

Егор Титов: «Нам нужен сильный ЦСКА. Надеюсь увидеть „Спартак“ Тедеско в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник красно-белых — о предстоящем дерби с армейцами ЦСКА — Спартак Гончаренко ушел, но остался.
Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,2K
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 14:15
15
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
276
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
145
Общество

Вооруженная семейная пара защитила жилье от протестующих в Сент-Луисе

Вооруженная семейная пара защитила жилье от толпы протестующих в Сент-Луисе, информирует Disclose.tv в своем Twitter-аккаунте.
Вечерняя Москва вчера в 15:52
5
Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
2
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани

Генеральный прокурор Тегерана Али Алкази Мехр сообщил, что Трамп - один из 36 человек, в отношении которых Иран выдал ордер на арест в связи со смертью Касема Сулеймани, который руководил спецподразделением "Эль-Кудс", отвечающим за организацию военных операций Исламской Республики за рубежом.
Российская газета вчера в 22:35
42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МИСиС
Технический университет
Российский технический университет; первый вуз в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Сегодня в состав НИТУ «МИСиС» входят 9 институтов и 6 филиалов, 4 из которых работают в России и 2 за рубежом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Российский квантовый центр
Негосударственная исследовательская организация, которая ведет фундаментальные и прикладные исследования в области квантовой физики, занимается созданием и коммерциализацией новых технологий и устройств, основанных на использовании квантовых эффектов. Специалисты центра разрабатывают сверхчувствительные сенсоры, оптические микрорезонаторы, элементы квантовых компьютеров - кубиты.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное