Экономика
Ведомости«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета вчера в 17:19
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
Общество
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года
Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Наука
Потенциально опасный новый штамм свиного гриппа обнаружен в Китае
Ученые полагают, что вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и H1N1, унесшего жизнь сотен тысяч человек.
Слово и Дело 00:11
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Музыка
BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone.
РИА Новости 28 июня в 21:58
Политика
Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Storm вчера в 23:42
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru вчера в 15:16
Происшествия
В Новосибирской области скончалось уже 96 пациентов с коронавирусом
Всего на территории Новосибирской области официально зарегистрировано 5 985 пациентов с коронавирусом (включая 362 ребёнка), 3 496 человек выписаны.
REGNUM 00:09
Армия и оружие
В Туве прошло открытие всеармейского этапа конкурса «Военное ралли»
ИА Красная Весна 28 июня в 12:28
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня
В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru вчера в 11:36
Здоровье
Сегодня в Воронеже откроется новая инфекционная больница
Напомним, решение о форсированном строительстве в Воронеже новой инфекционной больницы силами Министерства обороны было принято 22 апреля в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Александром Гусевым.
Горком 01:03
Общество
Жители Урала удостоены государственных наград. Список
В список граждан, удостоенных почетных медалей, попали жители ХМАО, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края.
Freepressa.ru вчера в 23:17
Футбол
Егор Титов: «Нам нужен сильный ЦСКА. Надеюсь увидеть „Спартак“ Тедеско в Лиге чемпионов»
Бывший полузащитник красно-белых — о предстоящем дерби с армейцами ЦСКА — Спартак Гончаренко ушел, но остался.
Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Вооруженная семейная пара защитила жилье от протестующих в Сент-Луисе
Вооруженная семейная пара защитила жилье от толпы протестующих в Сент-Луисе, информирует Disclose.tv в своем Twitter-аккаунте.
Вечерняя Москва вчера в 15:52
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани
Генеральный прокурор Тегерана Али Алкази Мехр сообщил, что Трамп - один из 36 человек, в отношении которых Иран выдал ордер на арест в связи со смертью Касема Сулеймани, который руководил спецподразделением "Эль-Кудс", отвечающим за организацию военных операций Исламской Республики за рубежом.
Российская газета вчера в 22:35