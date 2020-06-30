Экономика
Ведомости«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд руб. будут перераспределены и урезаны.
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Футбол
ФК «Крылья Советов» сменил главного тренера
ИА Красная Весна 28 июня в 10:24
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Игры
Нил Дракманн рассказал об изначальной концепции The Last of Us Part II
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью IGN рассказал, что изначально игра задумывалась куда более открытой, чем получилась в итоге.
3DNews 10:15
Энергетика
Нефтяной гигант заявил об огромных потерях
Огромные потери обусловлены пересмотром цен на сырье. Об этом говорится в отчете энергетического гиганта.
Lenta.ru 10:07
Политика
Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов
Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
Известия 04:06
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
РБК 10:11
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
Общество
В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений
На двух участках для голосования по Конституции в Москве в районе Раменки будет аннулированы бюллетени, отданные гражданами, которые проголосовали на дому.
РБК 08:45
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Армия и оружие
МИД Турции обвиняет Францию в попытках усилить позиции России в Ливии
"НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", – заявил Чавушоглу.
Газета.Ru 08:58
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник, 30 июня, заявил, что запретил вещание семи телеканалов RT на территории страны.
Известия 09:08
Общество
В Европе мигранты массово захватывают пустующие дома россиян
Как правило, чужие квартиры и дома захватывают выходцы из африканских стран.
Деловое.ТВ 08:53
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Футбол
АЕК Карреры выкупил права на Шиманьского у «Ахмата»
25-летний футболист выступал за клуб из Афин с января 2020 года на правах аренды, права на него принадлежали грозненскому «Ахмату».
Матч ТВ 09:29
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57