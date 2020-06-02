Коронавирус

РБКРБК«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор института Андрей Говердовский в интервью газете «Страна Росатом».
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с чего всё началось

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости20:44

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В «Росатоме» представили новый метод борьбы с коронавирусом

ТАСС22:55

«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

РБК22:34

«Росатом» разработал необычный метод борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец22:07

В «Росатоме» рассказали о новом методе борьбы с коронавирусом

Российская газета22:22

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Lenta.ru21:14

В «Росатоме» разработали новый метод борьбы с коронавирусом

URA.Ru21:11

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

РИА Новости20:44
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Футбол

Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами

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Физик
Советский и российский физик. Генеральный директор Физико-энергетического института, доктор физико-математических наук.
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