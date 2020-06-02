Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.

с чего всё началось

Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор института Андрей Говердовский в интервью газете «Страна Росатом».

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